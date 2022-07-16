Бойцы легендарной «Пятнашки» нашли способ целиком разбить ВСУ и взялись за дело

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Члены интернациональной бригады сейчас сражаются под Авдеевкой в ДНР. Если их план сработает, вся оборона националистов рассыпется как карточный домик.

Чтобы прорвать украинскую оборону в Авдеевке, в том числе оттуда ведут обстрелы ВСУ, туда сейчас брошены силы легендарной «Пятнашки». Шаг за шаг интернациональный батальон отодвигает противника и уже бьет с его недавних позиций. И это при том, что националисты укреплялись в этом районе все последние восемь лет. О боях на самом сложном участке границы, от которых так много зависит, расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

До противника всего каких-то 150 метров. Эта позиция на окраине Донецка — под Авдеевкой. Легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» не дает поднять голову националистам.

«Сейчас наши солдаты, как вы видите, отрабатывают по позициям ВСУ. Со вчерашней ночи они притихли, видимо, залечивают свои раны после ударов наших бойцов. И здесь интенсивность очень важна. Нужно не давать им успокоиться и продохнуть Как раз этим и занимаются наши солдаты», — рассказал под звуки стрельбы корреспондент «Известий».

Задача — выматывать врага постоянным огнем и шаг за шагом продвигаться вглубь Авдеевки. «Пятнашка» уже закрепилась на бывших позициях националистов и не собирается останавливаться. Тем более, что сейчас основные силы врага переброшены на другой участок фронта, а здесь остались тероборонщики и немного ветеранов.

«Молодежь необстрелянная — абы хоть кто-то там был, и мы знали, что в окопах кто-то сидит. Еще какие-то очень возрастные, которых просто загнали туда. Какие-то уголовники, например», — рассказал о составе войск противника боец «Пятнашки» с позывным «Кабор».

Однако даже такие неопытные националисты держатся за свои блиндажи до последнего. И за атакой «Пятнашки» следует ответ противника. Националисты укрепляли этот район восемь лет. Вся Авдеевка изрыта траншеями, каждый подвал дома — блиндаж. Стены окопов залиты бетоном.

«Сейчас быстро уходим после ударов с нашей стороны, потому что следом неминуемо прилетит ответка», — на бегу сообщил Сергей Хайдаров.

Выкурить националистов из этих бетонных нор сложно, но теперь и бойцам «Пятнашки» они приносят большую пользу. Система окопов, которую они заняли, раньше принадлежала украинцам. Они даже связаны между собой. О том, что сделано на совесть, мы убедились сами, когда в нескольких метрах от нашей съемочной группы упала мина. Телеоператор получил легкую контузию.

«На одно ухо не слышу…» — рассказал он о состоянии.

После атаки врага бойцы «Пятнашки» снова открыли плотный огонь. Теперь националисты точно не смогут ответить. Такая позиционная война здесь каждый день. Но те, кто уже восемь лет защищают здесь землю Донбасса, пусть и медленно, но уверенно продвигаются вперед. Вот результат сегодняшней атаки.

«На данный момент у них уничтожен блиндаж. Как минимум опорный пункт у них один размотали», — доложил боец «Пятнашки» с позывным «Москаль старший».

В планах интернациональной бригады уже в ближайшее время занять территорию вплоть до тыла Авдеевки. И это кардинально поменяет всю карту военных действия вокруг Донецка. Именно Авдеевка — это самый сложный участок на линии соприкосновения. Освободят ее — и вся оборона ВСУ рассыпется как карточный домик.