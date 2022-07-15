Заплыв, забег и велогонка: в Петербурге выясняют, кто самый железный человек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

Международный турнир по триатлону собрал тысячи участников со всех точек мира.

В Петербурге сегодня начали выяснять, кто самый железный человек. Стартовали соревнования по триатлону «Медный всадник», где участники сначала плывут, потом бегут, потом едут на велосипеде.

Нужна огромная выносливость, чтобы пройти всю дистанцию. Заявки на участие подали тысячи человек, в том числе иностранцы. Продлится гонка до воскресенья. Волнение на старте и первые яркие эмоции гонки — у Дмитрия Будкова.

До старта триатлонисты проверяют железных коней. Важно, чтобы еще до гонки колеса «не подкачали» и тормоза не подвели. Первый рубеж — Гребной канал. Водную гладь рассекают юниоры из команд Санкт-Петербурга, Ростовской, Пензенской области и Москвы.

Уже на водной дистанции отрыв в несколько секунд делает спортсмен из Северной столицы. После преодоления дистанции в 250 метров на Гребном канале триатлонисты, порой даже не сбрасывая плавательные костюмы, сразу бегут на транзитную зону, где пересаживаются на велосипеды.

Команды триатлонистов должны проехать порядка семи километров по Западному скоростному диаметру (ЗСД). На рубежной точке гонка на колесах меняется на спринтерскую дистанцию — еще 2,5 километра по Крестовскому острову и Центральному парку культуры и отдыха.

Из последних сил, и от этапа к этапу спортсмены передают друг другу эстафету. В борьбе за лидерство среди юниоров сошлись две команды из Петербурга. Павел Сорокин триатлонист из города на Неве во время велодистанции смог оторваться от соперников, выиграв для своей команды 12 секунд, которые принесли безоговорочную победу в общем зачете.

«Удалось на велоэтапе разорвать группу, уехать вместе со второй командой Петербурга. И уже не беговом этапе получилось создать отрыв. И от них, соответственно, я передал своему товарищу Марку Высоцкому хороший на мой взгляд отрыв, который в последствии удалось реализовать всей команде», — признается мастер спорта по триатлону Павел Сорокин.

«Третий этап тянуть же тебе?»

«Ну, достаточно волнительно, но после первых двух этапов я увидел отрыв, поэтому волнения различные пропали», — признается мастер спорта по триатлону Марк Давыденко.

Пензенская, Ростовская область Краснодарский край — в первенстве по триатлону соревнуются юноши и девушки со всей России от 13 и до 23 лет. Завтра в спортивном фестивале «Медный всадник» свои силы проверят любители.