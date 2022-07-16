Подпольные показы: в Россию начинают заводить голливудское кино

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; 5-tv.ru

Возвращение западных блокбастеров на большие экраны в России — не за горами. Есть несколько способов добиться этого.

Увидеть «Топ Ган» и не умереть от восторга — с почти невыполнимой задачей справился корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Он отправился в кинотеатр на подпольный показ голливудского боевика с Томом Крузом и пообщался там со зрителями.

А еще узнал, сколько кинотеатров в России осталось, что в них можно посмотреть сейчас, и что за процедура принудительного лицензирования, о которой говорят в индустрии. Спойлер: возвращение голливудского кино в страну не за горами.

Кинотеатр в центре Петербурга. Даже после того, как официальный дистрибьютор убрал из календаря премьеру блокбастера «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом его все равно можно увидеть на большом экране. Правда, сеанс полуподпольный — билеты онлайн не купить! Идем в кассу. Билеты есть.

В Петербурге на показ пока решился всего один кинотеатр — и то по сложной схеме. Якобы боевик демонстрирует некое третье лицо, которое вроде бы арендует помещение. Зато в зале ни одного свободного кресла.

«Фильм — выдающееся голливудское клише, но настолько качественное», — поделился зритель.

И это не единственные хитрецы в России. На правила уже плюнули на Урале. Кажется, скоро все российские кинотеатры начнут сдаваться и показывать фильмы без разрешения правообладателей. Сначала пандемия, а потом и демарш голливудских мейджеров (пяти крупнейших американских студий, которые отказались выпускать в российский прокат фильмы) больно ударили по рынку. Если по данным на 1 января, в стране был 2161 кинотеатр и 5704 зала, то спустя полгода 139 закрылись.

«Я думаю, в ближайшем будущем все будут показывать пиратское кино. На 80% примерно зависит доход российских кинотеатров от голливудского кино», — рассказала Анна Титова, операционный директор сети кинотеатров.

Показ старых американских фильмов и советской классики не приносит такого дохода. Исправить ситуацию сможет только принудительное лицензирование — аналог параллельного импорта, только в кино. То есть, хотят правообраладатели или не нет — их фильм все равно покажут и заплатят в рублях. Дальше уже будет свободный выбор мейджеров — принимать деньги или нет. Инициатива принадлежит владельцам кинотеатров.

«Если внести аудиовизуальные произведения в список результатов интеллектуальной деятельности, на которую будет распространяться принудительная лицензия, почему бы и нет. Нами также рассматривается концепция бездоговорного использования аудиовизуальных произведений», — рассказал Сергей Пирожков, член Ассоциации владельцев кинотеатров.

Это спасет не только сами кинотеатры, но и огромную индустрию, которая помогает американским фильмам выйти в российский прокат. Ольга Зубкова — официальный голос Анджелины Джоли, Кейт Бланшет, а еще Синтии Никсон, Ким Кетрол и Сигурни Уивер. Сейчас она вынуждены озвучивать документальные фильмы. Но актриса убеждена: рано или поздно здравый смысл и интересы бизнеса победят политическую конъюнктуру.

«Их уход из России — он не оправдан, он не понятен, он вообще бессмысленен. Почему так поступили люди? Конечно, под каким-то давлением», — убеждена актриса дубляжа.

Какие бы решения не были приняты — без голливудских новинок россияне точно не останутся. В Северной столице набирают популярность видеосалоны — почти забытое явление. Современное поколение может и не оценит, а вот люди, чье детство и юность прошли в 90-е, будто на машине времени переносятся в прошлое. Кино здесь смотрят с VHS-кассет на старых телевизорах.

Этот видеосалон создали любители кино, ностальгирующих по своему детству. В коллекции — 800 кассет. И это не только ретрофильмы, но и те самые голливудские новинки. Впрочем, пока что такие показы — это, скорее, встречи близких друзей. А киносети надеются на принудительное лицензирование, которое позволит вполне легально показывать российскому зрителю голливудское кино.