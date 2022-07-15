Рената Литвинова вновь шокирует поклонников своим нарядом

Фото: Telegram / MUR

Актриса предстала перед камерой в обтягивающем с золотым отливом наряде.

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова снялась в качестве модели в обтягивающем костюме из коллекции ее дочери Ульяны Добровской.

«Рената Литвинова в Париже ушла в фэшн-блогинг и помогает дочери развивать собственный бренд», — сообщил Telegram-канал Mur.

Фото: Telegram / MUR

Актриса предстала перед камерой в обтягивающем с золотым отливом наряде. После выложила их к себе в социальные сети. Ответственным за красивые снимки был российский фотограф Асет Героева, которая уже не в первый раз работает с брендом Дубровской. Макияжем занималась визажист Екатерина Мигрени, работающая в Париже.

«Ким Кардашьян ворвалась и в мою скромную жизнь посредством коллекции Ульяны и фотографа Асет», — написала в социальной сети Литвинова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сбежавшую во Францию актрису хотели разорить из-за появления фильма на YouTube-канале ее имени.