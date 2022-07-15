«Это фейк»: Директор Шатунова о сообщениях про родную сестру певца

Фото: Instagram* / yuriy_shatunov

В ранее в Youtubе-программе заявили, что у артиста есть родная сестра.

Директор экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опроверг сообщение о родной сестре певца.

«Нет, нет, нет. Это все фейки, не надо придумывать», — категорично отрезал Кудряшев 5-tv.ru.

В программе «Оставаться людьми» на Youtube один мужчина, представившись дядей Сашей заявил, что близко знаком с семьей Шатунова. И сообщил якобы у артиста нашлась родная сестра.

«Сестренка — копия Юры. Красавица. Они в детдоме были вместе. Она же на похоронах была на Троекуровском кладбище. Плакала. Они с Юрой как две капли воды похожи», — сказал он.

Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Во время отдыха в Подмосковье с друзьями артист почувствовал спазмы и острую боль в груди. Певца экстренно отвезли в ближайшую сельскую больницу. Шатунов скончался в домодедовской больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда TikTok Даня Милохин может стать правообладателем хитов Юрия Шатунова.