Умер Георгий Ярцев: Важные этапы жизни знаменитого тренера

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Известный тренер Георгий Ярцев умер на 75-м году жизни. Ему удалось прожить яркую спортивную жизнь и как игроку, и как наставнику.

Выдающийся тренер Георгий Ярцев оказал большое влияние на историю многих отечественных футбольных клубов. В материале 5-tv.ru рассказывает важные этапы биографии спортивного специалиста.

Детство и юность

Выдающийся футболист и тренер Георгий Александрович Ярцев родился 11 апреля 1948 года в поселке Никольское Костромской области. Семья будущей звезды спорта была многодетной. Спорт Ярцев полюбил еще в самом детстве.

Георгий Александрович на некоторое время свернул со спортивного пути. После школы он поступил в медицинское училище, после окончания которого готовился к поступлению в мединститут и работал фельдшером. Однако тяга к футболу оказалась сильнее желания стать врачом.

Георгий Ярцев — футболист

Ярцев считался игроком среднего уровня без способностей к игре среди лучших. Он играл с 17 лет и сменил множество команд второй лиги: костромской «Спартак», смоленская «Искра», гомельский «Гомсельмаш» и другие.

На высший уровень Георгий Александрович прорвался в том возрасте, когда карьера игроков уже шла к закату. Это произошло в 1977-м в составе московского «Спартака», когда ему уже было 29 лет. В следующем году Ярцев забил 19 голов, его признали лучшим бомбардиром чемпионата СССР. Немного позже он стал чемпионом страны и попал в сборную. Георгий Ярцев принял участие в отборочных матчах к чемпионату Европы 1980 года. За сборную СССР спортсмен провел пять игр.

В высшей лиге советского футбола карьера Ярцева насчитывала 82 матча. При этом он 38 раз поразил ворота соперников. В Еврокубках его участие ограничилось четырьмя играми и двумя голами.

История Георгия Александровича в качестве футболиста практически закончилась в 1980 году. После этого он доигрывал уже в низших лигах за «Локомотив» и «Москвич».

Георгий Ярцев — тренер

Тренерская карьера Ярцева началась в 1982-м в качестве старшего тренера спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Нефтяник Капотня» в Москве. Здесь он проработал до мая 1984-го.

Позже он тренировал еще несколько команд в период с 1984-го по 1994-й: «Красная Пресня», спортивный клуб завода «Красный богатырь», эстрадно-спортивный «Звезды спорта».

В 1994-м Георгий Александрович вернулся в родной «Спартак»: это произошло так же неожиданно, как когда-то было с его приходом туда в качестве игрока. В 1996 году Ярцев был главным тренером клуба. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России.

В июне 1998-го Георгий Александрович возглавил тренерский штаб московского «Динамо» и год проработал на своей должности. Клуб сумел дойти до финала Кубка России, но в итоге уступил «Зениту».

Легендарный тренер Георгий Ярцев умер на 75 году жизни

С июня 1998 по июнь 1999 года — главный тренер ФК «Динамо», Москва. Под его руководством команда в 1999 году стала финалистом Кубка России.

С декабря 1999 по июнь 2000 года Ярцев был главным тренером клуба «Ротор» (Волгоград).

В 2003-м состоялось назначение, которое для многих оказалось неожиданным. Под руководство Георгия Александровича перешла сборная России. Команда прошла через отборочные и стыковые матчи и попала на Евро-2004 в одну группу с Испанией, Португалией и Грецией. Выступление на том чемпионате сложилось для россиян неудачно, победу одержали греки. Примечательно, что единственный матч Греция проиграла именно сборной России. В 2005 году, через несколько месяцев после разгрома от команды Португалии со счетом 7:1, Ярцев подал в отставку.

После сборной тренер несколько месяцев в 2007-м возглавлял ФК «Торпедо», Москва.

В 2016 году получил должность генерального директора клуба «Тамбов».

В течение своей карьеры Георгий Александрович несколько раз возглавлял различные ветеранские спортивные организации.

Достижения Георгия Ярцева

Важнейшие достижения Георгия Александровича в качестве футболиста связаны с московским «Спартаком». В 1979 году он стал чемпионом СССР, а в 1980-м — серебряным призером.

В качестве тренера Ярцеву удавалось дважды дойти до финала Кубка России: в сезонах 1995/96 со «Спартаком» и в 1998/99 с «Динамо». Также в 1996 году «красно-белые» во главе с ним стали чемпионами России.

За достижения в области спорта Георгию Ярцеву присвоили звания заслуженного тренера России и заслуженного работника физической культуры РФ.

15 июля 2022-го стало известно, что Георгий Ярцев умер. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Тренеру было 74 года.