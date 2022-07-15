Фото: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda

Причиной рестрикций стали безосновательные обвинения в адрес России в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

Россия ввела санкции в отношении 384 парламентариев Японии, запретив им въезд на свою территорию. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«Принято решение запретить с 14 июля въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии», — говорится в сообщении.

Причиной санкций стала недружественная антироссийская позиция парламентариев и их безосновательные обвинения в адрес России в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

Также отмечается, что решение связано с введением в апреле правительством Японии персональных санкций в отношении группы депутатов Госдумы.

В начале июля японское правительство внесло в санкционные списки 90 физических и юридических лиц из РФ и Белоруссии. Новый пакет включает в себя заморозку активов лиц, которые причастны к «дестабилизации обстановки на востоке Украины». Также установлено ограничение на торговлю для 65 российских и 25 белорусских организаций. В мае под ограничения Японии попали еще 70 компаний и 141 гражданин РФ.

Всего с начала «санкционной войны» Япония ввела ограничения в отношении 700 граждан России, ЛНР, ДНР и Белоруссии, а также более 200 компаний и организаций. Вместе с заморозкой активов Япония накладывает ограничения на импорт передовых технологий, запрет на поставки продукции, связанной с военно-промышленным комплексом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японские пингвины объявили голодовку из-за антироссийских санкций.