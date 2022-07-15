Визит Байдена в Саудовскую Аравию может обернуться неожиданной победой для России

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Значительный рост поставок энергоносителей из России уже подорвал усилия США и НАТО ослабить Москву, считает американский обозреватель Бен Вольфганг.

Визит Президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию может непреднамеренно сыграть на руку России. Такую точку зрения в своем материале для The Washington Times выразил обозреватель Бен Вольфганг.

Американский журналист отметил, что от грядущей встречи ожидается попытка Байдена в частном порядке призвать Эр-Рияд увеличить добычу нефти для уравновешивания массовых скачков цен на мировом рынке энергоресурсов.

Однако, вероятно, это приведет к увеличению Саудовской Аравией импорта российского черного золота, чтобы перекрыть и свои внутренние потребности, и партнерские. Согласно данным Reuters, Эр-Рияд во втором квартале 2022-го уже больше чем в два раза нарастил импорт российского топлива из РФ для производства электроэнергии и высвобождения собственной нефти для экспорта.

«Значительный рост поставок энергоносителей из России подорвал усилия Соединенных Штатов и НАТО ослабить Москву, сократив ее экспортные доходы», — обратил внимание Вольфганг.

Ситуация складывается явно не в пользу США и, в частности, Байдена. По мнению обозревателя, если американский лидер убедит Эр-Рияд нарастить добычу и закупки топлива, то Россия и дальше продолжит активно зарабатывать на продаже топлива странам Ближнего Востока.

Байдена же могут и вовсе обвинить в обогащении таким образом Москвы и косвенной помощи финансированию спецоперации ВС РФ на Украине, против которой тот выступает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США заявили о намерении России создать свой эталонный сорт нефти.