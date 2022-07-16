Спит и слышит: почему услышанное во время сна меняет сюжет сновидений

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Человек, услышав разговор во время сна, может из-за этого увидеть в объятиях Морфея чуть ли не остросюжетный фильм, рассказал сомнолог Олег Куява.

Многие помнят забавный эпизод из фильма «Большая перемена», как отец Ледневой рассказывал на уроке истории про капитализм в Германии в середине XIX века и вдруг начал воспроизводить повесть «Битая карта». Над Ледневым тогда смеялся весь класс, а он и сам не понимал, как же такое могло произойти? Оказывается, все это он слышал во сне и запомнил. И что дочь читала ему по учебнику, и передачу по радио.

А кроме шуток, в жизни все именно так и случается. Оказывается, когда человек спит, мозг действительно не дремлет и все, что слышит, мотает на ус. Почему это происходит и как влияет на сновидения, специально для 5-tv.ru рассказал Олег Куява, сомнолог исследователь феномена «Управление и контроль снов», участник научного сообщества OOBE Research Center.

По словам эксперта, спящий человек проходит через быструю и медленную фазы сна. Все самое интересное происходит в первой фазе. Вплоть до того, что благодаря услышанным звукам человек проигрывает во сне целые сюжеты.

«Информация, которую мы слышим именно в фазе быстрого сна, на ее базе мы можем строить сюжеты сновидения. Например, вам снится, как вы выключаете будильник: то есть, вы просыпаетесь, выключаете будильник. Но на самом деле он продолжает звонить. <…> Это называется ложное пробуждение», — рассказывает Куява.

Но не только из-за звука будильника спящий может стать героем целого сюжета. Человеку достаточно услышать во сне разговор человека, пение птиц, передачу по радио или телевизору, и в объятиях Морфея можно увидеть чуть ли не остросюжетный фильм.

«Мы с коллегами моими делали исследования и доказали, что 88% людей находясь в фазе как раз-таки быстрого сна, могут испытывать разные ощущения. Даже до того доходит, что люди могут слышать какие-то звуки или голоса, которых нет на самом деле», — заверяет эксперт.

В фазе же медленного сна, по его словам, мозг информацию тщательно фильтрует и подает сигналы только тогда, когда происходит что-то важное. Например, когда возникла какая-то угроза.

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