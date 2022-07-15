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Чем запомнился Дмитрий Рогозин на посту главы «Роскосмоса»

Карина Свидригайлова 95

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Бывший глава госкорпорации спорил с Илоном Маском в Twitter, пугал западных коллег «Сарматом» и заступался за российских граждан. Помните эту радиоактивную воронку? Рогозин про нее спел.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить Госкорпорацию «Роскосмос», на что он ответил «я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие»

За прошедшие четыре года на своем посту Рогозин сделал много хорошего, например, поставил рекорд в истории России — под его началом было совершено 86 успешных пусков подряд.

Строительство российского сегмента международной космической станции завершилось под началом Рогозина, также и постройка инфраструктуры для ракеты «Ангара» на «Восточном» и успешные пуски этих ракет в дальнейшем.

Кроме того Рогозин запомнился и своей любимой «игрушкой» — межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат», испытания которой успешно начали и завершились в 2022 году.

В начале июня министр иностранных дел Сергей Лавров должен был отправиться в Сербию, по приглашению сербского лидера Александра Вучича, однако только Лавров собирался вылетать, как ему сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория внезапно закрыли свое воздушное пространство. Министру пришлось остаться в России.

Рогозин не заставил себя ждать: он показал «трусливым болгарам, злопамятным румынами и предавшим нашу общую историю черногорцам» свой «Сармат», сказав, что «он согласия на пролет спрашивать не будет».

Кстати говоря, Рогозин еще пишет стихи и поет песни, как-то раз на официальной странице «Роскосмоса» открыли раздел со стихами экс-главы корпорации, однако после неоднозначной реакции в обществе эту страницу удалили.

Наверняка, отставка Рогозина огорчила Илона Маска, хотя он и озабочен судами с Twitter, но все же его теперь ждет Юрий Борисов, или Борисов ждет Маска…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-премьер Юрий Борисов займет должность генерального директора «Роскосмоса». Он сменит Дмитрия Рогозина, который находился на этом посту четыре года. Соответствующие указы подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

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