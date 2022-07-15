Новый глава «Роскосмоса»: Кто такой Юрий Борисов

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Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» возглавил вице-премьер правительства России Юрий Борисов, курировавший оборонную промышленность.

Президент России подписал указы об освобождении от занимаемой должности бывшего главы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначении на его место заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова. В материале 5-tv.ru рассказываем важные этапы биографии политика.

Образование Юрия Борисова

Юрий Иванович родился 31 декабря 1956 года в городе Вышний Волочек Калининской (ныне Тверской) области.

Новый глава «Роскосмоса» — выпускник Калининского суворовского военного училища (1974), после окончания которого он поступил в Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны и окончил его в 1978 году. Также Борисов успешно окончил в 1985-м факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Юрий Иванович является доктором технических наук. Его научные интересы включают системные исследования, информационные технологии, телекоммуникации, вычислительную технику, проектирование и изготовление изделий микроэлектроники.

Карьера Юрия Борисова

Юрий Борисов может похвастаться серьезной карьерой, которая плотно связана с обороноспособностью страны и развитием различных технологий военного и гражданского назначения.

В период с 1978 по 1998 годы Борисов проходил службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, после чего уволился в запас.

Следующее назначение Юрий Иванович получил в «Научно-техническом центре «Модуль». Он занимал должность генерального директора этого закрытого акционерного общества с 1998 по 2004 годы. Данная организация специализируется на разработке авионики, комплексов распознавания изображений и интегральных схем.

Владимир Путин назначил на пост главы «Роскосмоса» Юрия Борисова

В 2004 году начал трудиться в Федеральном агентстве по промышленности (Роспром). Борисов встал во главе Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления. С октября 2007 года — заместитель руководителя Роспрома.

В 2008–2011 годах политик работал в качестве заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. В его обязанности входила разработка стратегии развития отечественной радиоэлектронной промышленности и соответствующая федеральная целевая программа.

В ноябре 2012 года президент своим указом назначил Юрия Борисова заместителем министра обороны России. В этом качестве госслужащий трудился до мая 2018-го и отвечал за вопросы перевооружения армии.

С мая 2018-го Борисов занимал пост заместителя председателя правительства РФ. Сфера ответственности чиновника включала:

вопросы государственной политики в области промышленности;

оборонно-промышленный комплекс;

гособоронзаказ ;

технологический и атомный надзор;

развитие системы ГЛОНАСС ;

военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами;

правоохранительная деятельность;

гражданская оборона;

обустройство государственной границы РФ.

Изначально Юрий Иванович работал в кабинете Дмитрия Медведева. После отставки правительства он сохранил свой пост и под руководством Михаила Мишустина.

С 2018 года чиновник входил в Совет при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Также он принимал участие в проработке вопросов импортозамещения.

В том же году Юрий Иванович стал председателем наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос», а в 2021-м — членом наблюдательного совета госкорпорации «Росатом».

Награды Юрия Борисова

За время своей службы на военных и административных должностях Юрий Борисов неоднократно поощрялся руководством страны различными наградами:

Герой Российской Федерации (2018, указ о награждении не публиковался);

Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР » III степени ;

III степени Орден Почета (2014);

Орден Александра Невского;

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени ;

Кавалер ордена Республики Сербия (2021).

Также Юрий Иванович является лауреатом Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и военной техники. Данная награда связана с его работой над разработкой головного атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», который внес огромный вклад в укрепление военной мощи страны.

Личная жизнь Юрия Борисова

В открытых источниках информации о личной жизни политика не так много. Известно, что он женился еще в молодости. У супругов двое детей.