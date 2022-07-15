Клинический идиотизм: отказ от российских энергоресурсов грозит ЕС самоубийством

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Европу уже в ближайшие месяцы ждут тяжелые социальные потрясения из-за глупости и русофобии ее чиновников и политиков, прогнозирует эксперт в сфере энергетики Рустам Танкаев.

Только стремление европейцев к самоуничтожению заставляет их отказываться от запуска газопровода «Северный поток-2» (СП-2) в то время, как «Северный поток» (СП) находится на ремонте и более чем вдвое снизил поставки голубого топлива в Европу.

Такая откровенно самоубийственная энергетическая политика Евросоюза может объясняться только «клиническим идиотизмом» его чиновников и лидеров государств, заявил в комментарии 5-tv.ru член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Рустам Танкаев.

«Нужно только нажать кнопку»

Эксперт напомнил, что на днях Германия договорилась с Канадой о возврате находившейся там на ремонте газовой турбины для СП. Однако до сих пор никто не видел «ни корабля, где загружен этот компрессор, ни сроков, по которым его должны поставить», отметил Танкаев. Иными словами, запуск на полную мощность СП остается под вопросом, в связи с чем возникает весьма неприятная для европейцев ситуация.

«Да, регламентные работы закончат 21 июля, и нет никаких сомнений, что так и будет. Но дальше СП продолжит работать на 40% пропускной способности, потому что нет одного из компрессоров. Когда придет отремонтированный компрессор из Канады, пока что мы не знаем. Соответственно, если он придет, например, 21 июля, то регламентные работы закончатся, но начнутся работы по установке компрессора. Я не уверен, что в этой ситуации поставки газа будут соответствовать даже 40% пропускной способности», — сказал эксперт.

Танкаев отметил, что пропускная способность СП составляет 167 миллионов кубометров газа в сутки, сейчас же он может пропускать только 67 миллионов. При этом не исключено, что на полную мощность газопровод заработает только после того, как будет установлен отремонтированный компрессор. Все это время Европа будет испытывать дефицит газа. Между тем есть «новенький, свеженький, сияющий» СП-2, где нужно только «нажать кнопку, и все заработает».

«На этом фоне, конечно, отказ от СП-2 выглядит абсолютным клиническим идиотизмом, но, когда Бог хочет кого-то наказать, он лишает его разума», — с иронией сказал Танкаев.

Без России никуда

Позиция европейцев в отношении энергоресурсов из России в целом вызывает недоумение с точки зрения здравого смысла. Так, никакой замены российскому трубопроводному газу у ЕС нет и не предвидится, подчеркивает Танкаев. Он указывает, что отчасти альтернативой может стать тот же российский газ, но только поставляемый в сжиженном виде и только до тех пор, пока его будут продавать по очень высоким ценам. Потому что конкурентный рынок — рынок Юго-Восточной Азии — привык платить за газ намного больше, чем европейцы, поясняет эксперт.

«Для Европы это значит, что особенно энергоемкие производства — там, где нужно прогревать или охлаждать большие помещения и где газ используется в качестве сырья — придется закрывать, они будут нерентабельны. Эти производства будут постепенно переползать в Юго-Восточную Азию — туда, где цены на энергоносители будут более приемлемыми. Например, в Китай или Индию», — прогнозирует Танкаев.

В свою очередь европейцы будут лишаться работы, и уровень жизни на континенте очень сильно упадет. Для того же, чтобы откатить ситуацию назад, понадобятся «совершенно фантастические» усилия при полной поддержке России, которая вряд ли на это пойдет, считает аналитик.

«Так что Европу ждут очень тяжелые социальные потрясения. Ближайшее случится уже в следующем месяце, а в сентябре развернется в полном масштабе. Я имею в виду пищевой туризм. Европейцы, у которых будет достаточно низкий урожай и высокие цены на продовольствие, скорее всего, рванут в Россию за продуктами. Я не знаю, что предпримет наше правительство, не исключено, что введет огромные пошлины на продовольствие», — предполагает Танкаев.

Эксперт обратил внимание, что в Европе уже в августе могут начать вводить карточки на продовольствие, которые там не видели со времен Второй мировой войны. Сейчас этот вопрос обсуждается.

Отыграть назад не выйдет

Танкаев уверен, что на октябрьских выборах в Евросоюзе победят политики, которые будут декларировать полный отказ от санкций против России. Особенно введенных против российских энергоресурсов и продовольствия.

«Я думаю, что европейцам придется отыгрывать все назад, и тут следует вспомнить заявление нашего президента о том, что все отыграть назад не удастся. Россия уже не так лояльна и толерантна к Европе, как раньше, и никаких преференций европейцы больше никогда не получат. Как они будут выходить из положения, — это их дело, но вернуться к статусу кво, который был до санкций, им не удастся», — заявил эксперт.

По мнению Танкаева, европейцы смогут несколько снизить накал безработицы, сохранить часть промышленности и, возможно, даже некоторую долю рынков сбыта в России. Однако откатиться полностью на прежние позиции у них не выйдет. В частности, большинство из тех компаний, которые ушли с российского рынка, уже никогда вернутся, так как их место займут другие, уверен эксперт.

«То есть ситуация для Европы очень и очень печальная, я бы сказал даже трагическая. И как она будет выходить из нее, я не знаю. Сейчас пока сыплются политические головы первых европейских политиков. Их место займут другие люди, которые достаточно разумны для того, чтобы понимать: главную энергетическую державу мира исключить из мирового рынка невозможно. Ее нечем заменить. Никто не может заменить 25% энергоносителей, которые обеспечивает Россия. И речь идет не только о газе и нефти — ядерное топливо тоже во многом поставляется из России», — отметил Танкаев.

По его словам, для многих европейских политиков сложившаяся картина уже достаточно очевидна, и они уже делают шаги в сторону смягчения позиции по отношению к России.

«При достаточно быстром развитии ситуации, скорее всего, мы увидим распад ЕС», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии заговорили о необходимости запуска газопровода «Северный поток — 2», чтобы прийти к компромиссу по энергетическому вопросу с РФ.