Муж сбежавшей Нетребко едет с концертом в Россию

Фото: Instagram* / sif_eyvazov_official

Запланированное еще на весну выступление несколько раз переносилось. Теперь дата определена окончательно.

Муж оперной дивы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов поделился новостями о своем московском концерте. Азербайджанский тенор выступит вместе с солистом «Иванушек» Кириллом Туриченко в декабре. Об этом артисты сообщили в соцсетях.

Концерт неоднократно переносился. Сначала планировалось, что он пройдет 28 марта, затем — 21 сентября, и вот теперь — 8 декабря.

«Очень ждем вместе с вами! Все билеты остаются действительными», — говорится в сообщении.

Дать совместный концерт звезды решили после участия в проекте «Маска», где они познакомились и подружились. Эйвазов выступал в костюме Ламы, Туриченко был в образе Носорога. Именно тогда, по словам Эйвазова, поклонники просили их выступить вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что концерт Анны Нетребко в немецком Штутгарте был отменен — немцы дали понять, что не хотят видеть российскую певицу.

При этом Нетребко, державшую нейтралитет некоторое время после начала спецоперации, все же вынудили определиться с позицией и осудить решение Кремля. Сама певица не считает такие заявления предательством и по-прежнему признается в любви российским поклонникам. Однако недавно она снова оскандалилась, назвав этих самых поклонников «долбоящерами».

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