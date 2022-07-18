К каким неизлечимым болезням приводит неправильный прикус

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Неправильный прикус может стать катализатором серьезных болезней, рассказал стоматолог.

Правильный прикус важен не только для красивой улыбки, но и для всего здоровья в целом. Стоматолог Ирина Рублева поделилась с 5-tv.ru, какие болезни может вызвать неправильный прикус.

Нарушения в работе организма при неправильном прикусе

Более 30 лет французский остеопат Жан-Мари Ландузи доказал, что при неправильном прикусе появляются нарушения в поясничном отделе.

Кроме того, у пациента с неправильным прикусом отмечают хронические головные боли, мигрени.

«Наша зубо-челюстная система составляет треть лица. Если есть нарушения в прикусе, то нарушится эстетика лица, появляются ярко выраженные носогубные складки, асимметрия, второй подбородок», — рассказала Ирина Рублева.

По словам эксперта, многие пытаются избавиться от недостатков на лице у косметолога. Но полученный эффект будет недолговечным. А исправив прикус, пациент создает «опору» для лица, где необходимые косметические процедуры будут более результативными.

Болезни при неправильном прикусе

У пациента с неправильным прикусом развивается воспаление пародонта — комплекса тканей, окружающих зубы. Это болезнь, при которой скапливаются камни возле зубов, она приводит к потере моляра. Чтобы не допустить пародонтоза и пародонтита, необходимо исправить прикус и соблюдать гигиену полости рта.

«При правильном прикусе идет правильное распределение нагрузки на каждый зуб, при перегрузке зуба страдают ткани пародонта. Бывают части генетически обусловленных заболеваний с пародонтом, но редко. В основном проблемы с пародонтозом и пародонтитом как раз связаны с прикусом и полости рта», — заключила специалист.

Что такое пародонтоз и пародонтит

Стоматологи утверждают, что пародонтоз — прежде всего нарушение в системе. Когда зубно-десневой комплекс теряет прочность тканей, зубы становятся подвижными. В этот момент кость рассасывается.

Плохой уход за молочными зубами приводит к хроническим заболеваниям

Воспаление чаще всего характеризуется болью и повреждением в области одного зуба. Болезнь активно и быстро развивается, поэтому уже на ранних стадиях зубы пациента двигаются, наблюдаются воспаление, кровоточивость, отечность.

В отличие от пародонтоза, пародонтит имеет иное происхождение. Шаткость зубов провоцирует не прикус, а нехватка минералов. Пародонтит не приносит болевых ощущений (нет кровоточивости и отечности), в то время как пародонтоз характеризуется воспалением и реакцией на повреждения. При пародонтите поражаются ткани обеих челюстей, зубы становятся клиновидными. Но так как пародонтит может протекать вяло (даже несколько лет), пациент может заметить эту болезнь не сразу.

На последних стадиях происходит атрофирование костной ткани, которое приводит к необратимым последствиям в виде выпадения зубов. Поэтому важно посещать стоматолога часто, чтобы предотвратить «скрытое» заболевание.