Ничто не предвещало: первый потерпевший предприниматель о мошенничестве в Питере

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

С апреля от мошенников, действующих от Эрмитажа, пострадали полтора десятка коммерческих фирм. Преступники используют поддельные оттиски и документы.

Недавно на сайте Государственного Эрмитажа появилась информация о мошеннических действиях со стороны неизвестных лиц от имени организации. С апреля пострадали полтора десятка коммерческих фирм. Один из таких случаев в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на условиях анонимности прокомментировал первый потерпевший предприниматель.

«Пришел запрос на почту якобы от Эрмитажа с просьбой заключить с ними контракт на поставку компьютерной техники. Велась длительная переписка. Они запросили полный пакет документов, который мы отправили», — комментирует собеседник.

Фото: 5-tv.ru

По его словам, одна из особенностей заключалась в том, что проверка номера через интернет, выдавала его принадлежность к Эрмитажу. Подозрений ничто не вызывало. К слову, проверка одного из ресурсов ведется со стороны музея.

Также потерпевший уточнил, что был некий нюанс с оплатой — она должна была поступить после отправки техники в течение месяца. Такая схема применялась и раньше при работе с муниципальными организациями.

«Заключили контракт на поставку. С их стороны приехал курьер, забрал технику, прошло 30 дней, оплата не поступила. Я начал выяснять, что это за люди и телефоны. Позвонил в Эрмитаж, там сказали, что это уже не первый случай, порекомендовав обратиться в полицию».

Фото: 5-tv.ru

Известно, что фирма, от которой приезжал сотрудник, действительно существует, однако после инцидента, доставщик исчез. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей.

Прокуратура Санкт-Петербурга рекомендует коммерсантам тщательно проверять личности своих собеседников, а также адреса поставок товара и не передавать их неизвестным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мошенники прикрываются репутацией Эрмитажа.