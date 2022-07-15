Экс-нападающий «Спартака» Александр Козлов скоропостижно скончался в 29 лет

Фото: ВКонтакте / ФК "Зоркий”

Футболист начал выступать с 15 лет, в этом же возрасте получил приз зрительских симпатий.

Бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Козлов скоропостижно скончался в 29 лет. Причиной трагедии стал отрыв тромба.

Козлов — воспитанник красно-белых. Он сыграл за «Спартак» 28 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи, пишет «СЭ».

Кроме того футболист играл за «Тюмень», «Химки», «Тосно», «Факел», ереванский «Арарат», казахстанский «Окжетпес» и крымский «Алустон-ЮБК».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Зенит» обыграл «Спартак» в матче ветеранов. Встреча проходила на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 2:0. Голы в ворота «Спартака» забили Роман Широков — на 25-й минуте, и Александр Кержаков — на 50-й минуте. Посмотреть на битву приехало немало болельщиков. В некоторых эпизодах футболисты буквально не щадили друг друга и били по ногам.