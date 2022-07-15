Гитарист Пелагеи умер после продолжительной болезни

Фото: Instagram* / pelageya_insta

Запланированные на август концерт творческого коллектива отменены.

Гитарист музыкального коллектива «Пелагея» Павел Дешура умер из-за длительного хронического заболевания. Об этом сообщила певица Пелагея.

«Сегодня утром от нас ушел Паша. Полиорганная недостаточность на фоне длительного хронического заболевания», — написала она на своей странице в Instagram*.

Также она объявила об отмене концерта, который должен был быть пятого августа, в связи со смертью коллеги. Смерть музыканта для коллектива стала неожиданностью, отметила Пелагея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский рок-музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич подтвердил, что концерты, запланированные на осень, отменяются. Осенью группа должна была совершить тур по городам России — Перми, Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге.

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