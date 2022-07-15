Британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней в плену в Донецке

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С начала спецоперации на Украину прибыло более семи тысяч иностранных боевиков.

В Донецкой народной республике умер британский наемник Пол Ури, находившийся в плену. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека ДНР Дарья Морозова.

Уточняется, что первый медосмотр выявил хронические заболевания. В частности, речь идет об инсулинозависимом диабете, поражении систем дыхания, а также почек и сердечно-сосудистой системы.

«Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался. С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

Британская сторона, включая международные организации, была в курсе, что наемник пленен. По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украину прибыло более семи тысяч иностранцев. Из них было уничтожено более двух тысяч, а оставшаяся часть покинула страну.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин выступил с обращением к нации. Войсками РФ освобожден ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что иностранные наемники жалуются на ВСУ.