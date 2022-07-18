Как лишний вес приводит к бессимптомному раку

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Избыток массы тела повышает риск развития смертельных заболеваний.

Ранее считалось, что ожирение негативно сказывается лишь на внешнем виде человека. Однако эксперты утверждают, что избыточный вес провоцирует развитие смертельных заболеваний. 5-tv.ru выяснил у диетолога-эндокринолога Татьяны Филипповой, чем чревато формирование аномальных или чрезмерных жировых отложений.

Ожирение уже давно рассматривается как хроническое заболевание обмена веществ, которое может возникать в любом возрасте. В некоторых странах ожирение считают настоящей эпидемией.

Медики утверждают, что этот недуг способен провоцировать развитие тяжелых заболеваний. В их числе патологии и хронические болезни. Чаще всего страдает сердечно-сосудистая система. Вплоть до инфарктов. Но этим угроза от ожирения не ограничивается.

«Сахарный диабет, развитие метаболического синдрома, неалкогольная жировая болезнь печени и другие очень различные патологические процессы», — рассказала диетолог Татьяна Филиппова.

Среди онкологических заболеваний, развивающихся на фоне избытка веса, — рак кишечника и желудка. Первый часто протекает бессимптомно, а количество больных этим недугом растет с каждым годом.

Лечение ожирения в России

В России вступил в силу новый стандарт лечения ожирения, предусматривающий, в частности, хирургическое вмешательство.

В регламентирующем документе Минздрава прописаны виды первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, которую будут оказывать пациентам стационарно и в амбулаторных условиях.

В рамках такой помощи может быть предоставлена консультация терапевта, эндокринолога, кардиолога, хирурга, психиатра, а также различные виды лабораторных и инструментальных методов исследования.

В частности, к таким методам на этапе диагностики добавили анализ крови на уровень гликированного гемоглобина, определение уровня железа сыворотки крови, анализ крови на уровень общего кальция, а также эзофагогастроскопию, пульсоксиметрию, кардиореспираторный мониторинг и дуплексное сканирование вен.

Если у пациента есть показания к хирургическому лечению ожирения, в стационаре ему могут провести лапаротомическую или лапароскопическую продольную резекцию желудка, гастрошунтирование — комбинированную операцию, при которой уменьшают объем желудка — и другие сложные вмешательства.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, включенные в стандарты исследования и методы лечения будут для пациентов бесплатными.