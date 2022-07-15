Дизайнеру Лебедеву после поездки на Украину начали приходить пожелания смерти

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Блогер пожаловался, что смертельные угрозы обращены не только к нему лично, но и в адрес его семьи.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев рассказал о том, что начал получать в свой адрес смертельные угрозы. Пожелания смерти начали приходить после поездки Лебедева в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область.

«Почему за такую прекрасную экскурсию, что я поехал, посмотрел на исторические места, которые попадают в заголовки каждый день, мне желают смерти, для меня останется глубочайшей загадкой», — заявил он.

Как подчеркнул дизайнер, за последние несколько дней он получил огромное количество пожеланий «умереть в самых страшных муках». Лебедев добавил, что смертельные угрозы направлены не только на него лично, но и на его друзей и родственников.

«Больше всего на свете меня бесит, что кто-то может желать смерти кому-то», — цитирует Артемия Лебедева RT.

Блогер добавил, что в своей поездке он также посетил Мариуполь, Мелитополь и Запорожскую АЭС в Энергодаре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Артемий Лебедев и другие российские граждане попали в «черный список» Владимира Зеленского.