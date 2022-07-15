«Надо выглядеть достойно»: Пенкин объяснил, почему Соседов не может найти пару

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Певец убежден, что в любви везет только тем, кто имеет приятную внешность.

Сергей Пенкин открыто посмеялся над музыкальным критиков Сергеем Соседов. По мнению Пенкина, экстравагантный критик не может найти себе партнера из-за неудачной внешности.

«Для того, чтобы встретить человека надо выглядеть достойно», — аргументировал свое мнение Сергей Пенкин в интервью на шоу «Алена, блин!».

Кроме того, певец ехидно подшутил над поредевшей прической музыкального критика.

К слову, про обоих Пенкина и Соседова давно ходят слухи об их нетрадиционной ориентации. Недавно Сергей Пенкин откровенно и честно рассказал о своем увлечении мужчинами. Помимо этого он высказался на тему покидающих Россию представителей шоу-бизнеса. По мнению артиста, российские звезды в других странах «никому не нужны». Как рассказал Пенкин, ему поступало множество предложений о сотрудничестве от Европы, но он патриот своей страны и предавать ее не собирается.

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