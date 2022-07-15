В Брянской области в результате обстрела ВСУ оказалась повреждена ЛЭП

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Первый случай повреждения коммуникаций произошел в начале июля.

В Брянской области в результате обстрела украинскими военными была повреждена линия электропередач. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Сегодня в пять утра с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что как только оперативные службы закончат работу, электрики приступят к ремонту линии. Это не первый случай повреждения коммуникаций в регионе. Первый произошел 6 июля. Брянская область граничит с Сумской и Черниговской областями Незалежной.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент Владимир Путин перед этим выступил с обращением к нации. Власти ЛДНР попросили Москву оказать регионам военную поддержку и признать суверенитет регионов. Российскими войсками на данный момент освобожден от националистов ряд территорий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минобороны опубликовало видео уничтожения танками Т-72БЗ опорного пункта ВСУ.