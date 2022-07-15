Самодельную бомбу сбросили с дрона на библиотеку в селе Белгородской области

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaChristoph Soeder

Сейчас службы оценивают степень ущерба. Работы по восстановлению планируется начать уже сегодня.

Самодельное взрывное устройство сбросили на библиотеку с квадрокоптера в приграничном селе Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что сейчас идут работы по оценке ущерба, начать восстанавливать здание библиотеки планируется уже сегодня. В результате инцидента никто не пострадал.

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