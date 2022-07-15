Сын Высоцкого назвал причину многолетнего конфликта с последней любовью отца

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Крупная ссора между наследником самого известного советского барда и его третьей женой произошла из-за книги.

Сын Владимира Высоцкого Никита находится в затяжном конфликте с последней женой певца французской актрисой Мариной Влади. Об этом рассказал сам Никита Высоцкий.

«С Мариной всегда были очень сложные отношения. И они остаются такими», — цитирует его слова KP.RU.

Наследник советского барда отмечает, что тот при жизни хотел, чтобы у всех его родственников наладились отношения с его третьей женой. Однако после нескольких попыток это сделать, он понял что не очень получается, поэтому не стал настаивать.

«Миры очень уж разные. Мы сблизились только после смерти отца. Это была общая боль, общая потеря, которая объединила, но лишь на время», — сказал Никита Высоцкий.

По его словам, при жизни Высоцкого Влади общалась с его родителями, однако после смерти — поссорилась.

Кроме того, Влади написала книгу о Владимире Высоцком, в которой несправедливо и резко написала про семью Никиты — с его же слов. Это стало причиной ссоры между ними.

Теперь Никита Высоцкий считает, что налаживать отношения бессмысленно — это не нужно ни ему, ни Влади. Он констатировал, что они чужие друг другу люди.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист РФ Сергей Шакуров рассказал, как Владимира Высоцкого сначала утвердили на роль в фильме «Земля Санникова», а затем запретили снимать.