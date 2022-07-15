Чем страх перед видом крови отличается от других фобий и как его преодолеть?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Симптомы гемофобии не только усложняют жизнь, но и серьезно ставят под удар здоровье человека. Поэтому проблема требует незамедлительного вмешательства специалиста.

Симптомы гемофобии (боязнь вида крови) отличаются от признаков других укрепившихся подсознательных страхов особым симпомом. Во время приступа уровень артериального давления и частота сердцебиения не повышаются как при остальных фобиях, а понижаются. Из-за этого страдающие данным недугом люди часто падают в обморок в критических ситуациях и рискуют сильно удариться или даже разбиться насмерть, если окажутся в этот момент за рулем или на дороге.

По одной из теорий происхождения симптома, он является частью эволюционного механизма. Объясняется так: много веков назад в бою раненые воины теряли сознание из-за некоей генетической вариации, запрограммированной на спасение жизни. Лежащий на поле сражения в обмороке казался противнику мертвым, его обходили и не добивали. Низкое давление снижало также кровотечение, и пострадавший мог протянуть подольше. Некоторые эксперты считают, что выжившие таким образом передавали наследникам «ген обморока».

Психолог и гипнолог Николоз Цаава подробно рассказал 5-tv.ru о симптомах гемофобии и способах излечиться от нее. Страх перед видом крови, как и любая другая фобия, вызывается триггером — даже красная капелька, просочившаяся после укола, а то и просто мысль о крови могут вывести человека из равновесия, не говоря о серьезных ранах или, например, переливании.

«Стандартный набор симптомов при фобиях — это повышенное сердцебиение, повышенное давление, повышенное потоотделение, чувство тревожности, страха. При гемофобии сердцебиение может быть пониженным, давление может быть пониженным. Вследствие этого меньше кислорода поступает в кровь, меньше кислорода попадает в мозг. И все — у человека головокружение, потеря сознания, обморок», — рассказал психолог.

Как отметил эксперт, многие путают понятия «фобия» и «паническая атака». Эти явления различны, в том числе, в плане понимания происходящего. Во время приступа фобии пациент осознает — вот он увидел ту же кровь и столкнулся с последствиями. Паническая атака же происходит внезапно, без видимых причин, триггер в данном случае невозможно определить, и человек не знает, как преодолеть ощущение непередаваемого ужаса, чувствует, что еще немного — и он умрет. Из-за этой разницы часто фобии становятся следствием панических атак.

«Например, человек, у которого возникала паническая атака на улице, и он не знал, когда, почему, но знал, что точно возникает на улице. Чтобы не ощущать это абсолютно ужасное чувство, он решил просто не выходить на улицу. В результате у него появилась фобия улицы. Ровно такой же результат наблюдался у пациента, который испытывал паническую атаку в метро», — поделился Цаава.

Чтобы не потерять сознание из-за понижения давления, врачи рекомендуют прием: как только начинает кружиться голова, сожмите руки и ноги на 10-15 секунд. Так вы повысите давление и снизите риск внезапно упасть в обморок и получить травму. Если приступы гемофобии случаются регулярно, не стоит оттягивать прием у доктора.

«Нужно обратиться к специалистам с медицинским образованием — сдать в первую очередь кровь на анализ, обратиться к кардиологу к неврологу сдать гормоны. В общем, желательно пройти полное обследование. Затем нужно обратиться, естественно, к психологическому специалисту, так как проблему нужно решать на уровне ее возникновения», — подчеркнул эксперт.

Самостоятельный прием антидепрессантов или некорректный выбор лекарств доктором могут избавить только от симптомов, к тому же временно. Если не подсечь корень проблемы, она рано или поздно вернется. Как всегда, не вовремя. Стандартным и самым эффективным способом борьбы далее станет прием у эксперта с медобразованием — психотерапевта, психолога-гипнолога. Разобравшись в триггерах и причинах, вы сможете научиться контролировать свои страхи.

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