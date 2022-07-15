Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила мужу Джо Джонасу вторую дочь

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Первая наследница знаменитостей Уилла появилась на свет в 2020 году.

Актриса Софи Тернер и ее муж, музыкант из группы Jonas Brothers Джо Джонас сообщили о рождении их второй дочери. Информацию подтвердил официальный представитель звезды сериала «Игра Престолов». О беременности знаменитости стало известно в марте. Прежде только несколько фото папарацци намекали на округлившийся живот артистки.

Отмечается, что 26-летняя Тернер родила в начале июля и уже вернулась домой с малышкой. Прежде в своих интервью она говорила журналистам — воспитание нового поколения для нее и есть настоящая жизнь. По словам актрисы, они с мужем очень рады пополнению и считают это «лучшим благословением на свете».

«Джо и Софи рады объявить о появлении на свет их малышки», — цитирует агента Тернер издание Page Six.

Софи Тернер впервые стала мамой девочки, которую назвали Уилла, летом 2020 года. Звездная пара тщательно скрывает наследницу от публики, фотографий ребенка нет в социальных сетях. При этом прессе актриса рассказывала, что наслаждается материнством и приходит в восторг, наблюдая, как растет ее дочь. Накануне рождения сестры Уилла немного ревновала и не отпускала от себя маму ни на минуту.

Популярные братья Джонас по трогательному совпадению воспитывают одних дочерей. В этом году, пишет издание, папой стал еще один участник Jonas Brothers. Ник Джонас и его супруга Приянка Чопра стали родителями в январе. Девочку по имени Малти Мари паре родила суррогатная мама. Малышка провела четыре месяца в отделении интенсивной терапии, и лишь после этого знаменитости смогли забрать ее домой. Третий брат Кевин Джонас тоже семейный человек, у него две дочки от жены Даниэль — восьмилетняя Элина Роуз и пятилетняя Валентина Анджелина.

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