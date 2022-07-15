Страны ЕС перессорились и не могут подготовиться к дефициту газа

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Чиновники из Еврокомиссии предупреждают, что зимовать европейцам придется при всего лишь 19 градусах тепла в помещениях.

Страны ЕС не могут согласовать единый план действий на случай дефицита энергоресурсов. Согласно информации Handelsblatt, сейчас политики активно пытаются прийти к солидарному решению по этому вопросу. А пока спорят, страдать будут обычные граждане.

Так, Еврокомиссия готовится утвердить план по экономии газа на зиму, в котором сказано, что отопление в общественных местах ограничат лишь 19 градусами.

Однако среди жителей Европы есть и те, кто готов полностью отказаться от энергоресурсов. В Германии экоактивисты устроили необычный перформанс — переодевшись в политиков и взяв цистерны с бензином, они сначала облили друг друга, а потом буквально стали купаться в «черном золоте».

В ходе постановки раскопали газон и облили полицейских, которые пытались предотвратить беспорядки. Посыл активистов: показать, что добыча нефти — дело грязное, а все немецкие власти в нем испачкались. По мнению активистов, от этого преступления политики уже не отмоются.