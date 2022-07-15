США отменили часть санкций против России

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Американский Минфин вывел из-под ограничений сразу несколько организаций и групп товаров.

США отменяют санкции — правда, только те, что навредили Америке, а не России. Минфин страны вывел из-под ограничений сразу несколько организаций.

Так, Вашингтон неожиданно снял рестрикции с казахстанского филиала «Альфа-банка». Это кредитное учреждение может снова совершать финансовые операции с контрагентами в США и странах ЕС.

Также американцы вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии. Как сообщает агентство Associated Press, Вашингтон разрешил сделки с российским удобрениями, лекарствами и продовольствием.

Из-за резкого роста цен на продукты многие американцы попали в трудное положение. За продовольствием стоят огромные очереди, причем многие оказались в них — впервые. В стране остается напряженной и ситуация с топливом.