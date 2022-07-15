Минобороны опубликовало видео уничтожения танками Т-72БЗ опорного пункта ВСУ Сегодня, 9:01 134 134

Фото, видео: 5-tv.ru

На кадрах видно, как мотострелковая рота боевых машин ведет огонь по позициям противника. Националисты были вынуждены бежать, побросав оружие.