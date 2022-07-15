Армия Тайваня решила испугать Китай ползаньем по камням с завязанными руками

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walid Berrazeg; 5-tv.ru

Прошедшие на острове учения должны были продемонстрировать КНР, что голыми руками его не возьмешь. Выглядело устрашающе, а вот эффективность сомнительная.

Тайвань вовсю готовится к нападению Китая. На острове прошли учения, призванные доказать всему миру, что голыми руками местных солдат не возьмешь.

Правда не совсем понятно чем в реальной войне тайваньцам поможет ползание по камням с завязанными руками или многочасовое сидение на месте с поднятыми ногами. Но выглядит все это и вправду устрашающе.