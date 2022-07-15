Льготные автокредиты снова стали доступны россиянам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Условия востребованной у россиян программы для покупки собственного транспортного средства остались преимущественно теми же. Хотя есть и интересные изменения.

Приобрести машину с сегодняшнего дня стало проще. В России возобновили программу льготных автокредитов, первый этап которой вызвал бешеный интерес у россиян.

В доступе только отечественные автомобили стоимостью до двух миллионов рублей. Машину можно купить со скидкой 20%. Для жителей Дальнего Востока субсидия составит 25%.

Программа доступна тем, кто покупает авто впервые, родителям несовершеннолетних детей и медработникам. Действует и трейд-ин. Срок выплаты кредита — до семи лет.

Кроме традиционных марок, добавлен отечественный электромобиль «Эволют», производство которого стартует в сентябре. Кстати, на их приобретение будет действовать повышенная скидка — 35% от стоимости.