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Президент Италии ожидаемо не принял отставку главы правительства, а вот британскому премьеру повезло меньше. Ряды авторов антироссийских санкций стремительно редеют.

Ряды авторов антироссийских санкций стремительно тают. Вслед за Борисом Джонсоном сегодня о своей отставке объявил итальянский премьер Марио Драги. Он признался, что больше не может вытаскивать страну из кризиса. А ведь этот человек восемь лет руководил европейским Центробанком.

Президент Италии, конечно же, отставку не принял. Но это уже не так важно — надолго удержать Драги вряд ли удастся. О бумеранге, который стремительно возвращается в Европу, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов. А заодно объяснит, причем же здесь Эрдоган.

Европа оказалась не такой уж и единой. Больше всего по этому поводу шутят здесь — на улицах Стамбула. Стоило на последнем саммите НАТО Эрдогану положить руку на плечо Джонсону, как в итоге он ушел в отставку. Затем преидент Турции мило побеседовал в коридоре с Марио Драги — и тот тоже собирается уйти. Самый главный вопрос, который сейчас волнует многих, кто следующий?

Кстати, с премьером Эстонии Каллас, которая тоже на днях засобиралась в отставку, Эрдоган также совсем недавно встречался в Стамбуле. Поневоле поверишь в проклятие, но разгадка проще — провальная политика и массовое недовольство населения.

Причем вопросы у населения есть и к экономической политике кабинета Драги: впервые за десять лет над страной нависла угроза дефолта. А дефолт в третьей по величине экономике Евросоюза может обрушить целиком финансовую систему ЕС.

Не меньше претензий к попыткам втянуть Рим в конфликт на Украине. Антивоенные акции проводятся на улицах вечного города с завидной регулярностью — их участники уверены, что поставлять Киеву вооружения не нужно.

В общем, неудивительно, что итальянские политики совершенно не горят желанием это все разгребать и немедленно включаться в борьбу за власть. Сенаторы, наоборот, дружно потребовали чтобы Драги взял себя в руки и сделал уже что-то полезное.

«Кто-то должен иметь мужество сказать премьеру Марио Драги, что у него нет никакого права уходить в этой ситуации. Пусть правительство решит все насущные вопросы и разберется с бюджетом. В следующем году у нас выборы, все будут участвовать — и вот тогда будет новое правительство. А пока я слышу какое-то кудахтанье вместо обсуждения того, что по-настоящему важно для страны», — сказал Маттео Ренци, сенатор от Демократической партии и бывший премьер-министр.

«Ситуация крайне неприятная. Мы не успели договориться о выделении почти 20 миллиардов евро помощи тем, кто оказался в беде. Люди ждут этой помощи! Правительство обязано ее оказать!» — добавил сенар Массимилиано Ромео.

Вероятно, ровно той же позиции придерживается и итальянский президент Серджо Матарелла. Отставку Драги он принимать отказался, так что пока тот остается главой кабинета министров.