А Зеленскому плевать: украинцы в ужасе из-за вывоза зерна на фоне угрозы голода
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Жители Украины попытались остановить вывозящие из страны грузовики с зерном
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Dirceu Portugal; 5-tv.ru
Киевский режим относится бесчеловечно не только к жителям Донбасса, но и к находящимся на западных территориях Незалежной.
О каком человеческом отношении Киева к жителям ДНР можно говорить, если даже жителей западных территорий ни во что не ставят?
Оставшееся на Украине зерно команда Зеленского отправляет на продажу через Румынию и Молдавию.
Люди пытаются остановить грузовики, опасаясь реальной угрозы голода, но все тщетно. Соответствующие видео появились в соцсетях.