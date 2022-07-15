Отец Киркорова назвал истинную причину отъезда Пугачевой из России

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Бедрос Киркоров считает, что Примадонна имеет право путешествовать, сколько захочет, к тому же для этого у знаменитой певицы есть веский повод.

Народная артистка СССР Алла Пугачева не сбежала из страны, а отправилась на лечение, однако свой недуг предпочитает держать в секрете. Такое мнение высказал народный артист РФ Бедрос Киркоров, отец экс-супруга Примадонны Филиппа Киркорова. Певец заявил, что никому нельзя запретить путешествовать, ведь Россия — свободная страна. Кроме того, полагает он, Пугачева вполне способна оценить последствия своих решений, и если она все же уехала, тому была веская причина.

Переезд исполнительницы и ее супруга Максима Галкина в Израиль на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса негативно отразился на их репутации. Окончательно она была загублена претензиями Галкина к стране и ее позиции на политической арене. Критика в адрес Москвы едва не стала поводом к уголовному делу, но обошлось. В СМИ сообщалось также о проверке слов юмориста в контексте статьи УК РФ о фейках о российской армии, но Следственный комитет опроверг эти слухи.

Такого поведения, как продемонстрировал Галкин, признался Бедрос Киркоров, он бы себе не позволил никогда. Примадонну при этом оправдал, так как она предпочла деликатно промолчать и даже пообещала вернуться. Лечение, впрочем, упоминала и сама знаменитость, но без подробностей.

Бедрос Киркоров полагает, что Примадонна уехала из РФ в связи с болезнью, которую не хочет афишировать. © РИА Новости / Алексей Майшев

«Это ее собственное дело. Она сказала: „Мы имеем право уехать в другую страну и лечиться там. Но это не значит, что я изменила родине“. Я не услышал из ее уст, чтобы она что-нибудь сказала не так. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни. А раздувать — это еще больше нагнетать, не надо. Она дала нашему государству все-таки и популярность, и „Золотой Орфей“», — цитирует Киркорова KP.RU.

Алле Пугачевой, подчеркнул артист, конечно, придется разбираться с последствиями, ведь многих поклонников она действительно потеряла, уехав за границу в сложные для страны времена. Но все же никто не в праве делать выбор за другого и определять, можно звезде полететь в Израиль, или она должна остаться в РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Тамара Семина жестко раскритиковала Аллу Пугачеву и ее негласное звание российской иконы стиля. На призыв брать пример с Примадонны артистка не стала скрывать возмущения и разразилась ругательствами.