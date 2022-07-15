Дмитрий Харатьян назвал главное отличие москвичей от других россиян

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Родившись в городе Алмалык, в три года маленький Харатьян вместе с родителями переехал в Подмосковье, где живет по сей день.

Российский актер Дмитрий Харатьян назвал главное отличие москвичей от жителей других городов. Знаменитость родился в Алмалыке, а в три года родители перевезли его в Подмосковье, где он живет и сейчас. Как отметил Харатьян, приехавшие в столицу более пытливы и амбициозны.

«Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные и меньше стремятся узнавать что-то новое, достопримечательности, музеи. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — заявил Харатьян в интервью изданием «Москвич Mag».

Кроме того, актер рассказал и о любимых местах в столице. Он признался, что любит прогуливаться везде: в парке Горького, на ВДНХ, на Патриарших прудах. Однако вырваться и насладиться столицей удается не так часто.

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