Губернатор Брянской области сообщил об обстрелах погранпоста и АЗС украинскими БПЛА

Фото: www.globallookpress.com / Yulii Zozuliaukrinform

Обстрелам подвергся погранпост в послеке Черноземный, уточнил глава Брянской области Александр Богомаз.

Украинские БПЛА дважды обстреляли погранпост поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. О произошедшем в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в воздушное пространство нашего региона зашли украинские беспилотники. Днем дважды был обстрелян пограничный пост поселка Черноземный. Вечером беспилотный аппарат обстрелял АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района», — написал он, приложив к посту фото.

По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Гражданские объекты, находившиеся поблизости, также остались целы. Беспилотники пробили остекление АЗС и внешнюю обшивку здания.

«Оперативные службы проводят все необходимые мероприятия», — подытожил губернатор Брянской области.

Украинская сторона уже не в первый раз атакует приграничный регион. ВСУ обстреляли населенный пункт Белая Березка 12 июля.

С 24 февраля на территории Украины ВС РФ ведут спецоперацию. Ее главными целями были названы возвращение мира в Донбасс, а также демилитаризация и денацификация Незалежной.

В отличие от ВСУ, российские военнослужащие точечно атакуют исключительно объекты боевой инфраструктуры, что неоднократно подчеркивалось Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские войска и подразделения ЛНР закрепились под Соледаром.