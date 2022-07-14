Новое гражданство: Вера Брежнева хочет стать гражданкой Италии

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С началом специальной военной операции певица всячески показывала — она неравнодушна к своей родине и готова всячески стране помогать. Однако запал быстро пропал. Теперь она нацелена на Европу.

Украинский блогер Алена Жужа рассказала, как сейчас живет певица Вера Брежнева. В социальной сети знаменитость регулярно публикует новые снимки с мамой, сестрами, на которых прогуливается по итальянским улочкам, ресторанам и магазинам. Однако вместе с тем она намеревается стать гражданкой Италии, сообщила Жужа изданию SOLENKA.INFO.

После начала спецоперации Брежнева, зарабатывающая миллионы в России, неоднократно негативно высказывалась в адрес действий РФ. А вскоре и вовсе покинула пределы страны. Приехав в Польшу, она занялась благотворительностью. Работала в центре по распределению гуманитарных грузов, помогая разгружать фуры и проводить их комплектацию для дальнейшей отправки украинским беженцам.

Но спустя несколько месяцев заявила — больше помогать украинским беженцам не будет. О причинах умолчала. Прекратив заниматься благотворительностью, певица уехала в Италию. Несмотря на то, что знаменитость часто акцентирует внимание на то, что события в мире сильно сказались на ней и изменили ее мировоззрение, многие обвиняют ее в лицемерии. Ведь если бы действительно Брежнева так тревожилась и переживала, она бы не бросила волонтерство, променяв его на радостные прогулки по улочкам Италии.

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