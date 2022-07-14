Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин оформил Fan ID

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Получить паспорт болельщика довольно просто — для этого моно даже не выходить из дома.

У главного тренера сборной России и футбольного клуба «Ростов» теперь есть паспорт болельщика. Валерий Карпин сегодня пришел в МФЦ и зарегистрировал документ. Процедура заняла несколько минут. Поэтому было время на общение и фото с болельщиками.

Цифровой паспорт на первом этапе будет необходим в пяти российских городах. Это Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и Сочи.

Он нужен не только болельщикам, но и спортсменам и журналистам. Как сообщили в МФЦ Ростова-на-Дону, здесь документ оформили уже более пяти тысяч человек.

Кстати, чтобы его получить необязательно выходить из дома. Можно просто зайти в личный кабинет на Госуслугах.