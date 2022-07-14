Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

В рамках подготовки к празднику над Северной столицей пролетели вертолеты Ми-8, Ка-29, Ка-27, а также истребители Су-27, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31.

Тренировка воздушной части парада ВМФ прошла над Петербургом. И даже непредсказуемая погода — когда-то солнце, то сильный дождь, — не помешала асам. Тактические группы вертолетов Ми-8, Ка-29, Ка-27 прошли по четко заданному маршруту парада — над Финским заливом, Кронштадтом, Невой и Петропавловской крепостью.

Корреспондент «Известий» Павел Панов не только увидел мощь морской авиации, но и поднялся на ней в воздух.

Мы находимся на борту боевой классики авиации — многоцелевого вертолета Ми-8. Пролетаем над самым центром Петербурга, движемся в группе из нескольких машин. Для четкости и соблюдения дистанции пилоты ведут вертолеты парами — ведомый за направляющим. Расстояние между машинами — не более 50 метров. И все это на скорости в 180 километров в час. Настоящий, высший пилотаж.

Так выглядит репетиция воздушной части главного военно-морского парада глазами пилотов с высоты птичьего полета. Филигранные, отточенные действия воздушных ассов происходят, несмотря на капризы природы. Хотя дважды вертолетная группа попадала под сильный дождь в районе Кронштадта.

Пилот первого класса Валентин Храмцов прибыл из города Ейска, чтобы уже второй раз принять участие в параде. Для него это особенная миссия, очень важная и значимая.

«Самое волнительное — пройти через контрольные точки уже непосредственно перед зрителями, перед руководителями страны. Выдержать место свое в строю, чтобы ни влево, ни вправо не отклониться», — рассказал пилот первого класса.

В тренировочном полете приняли участие вертолеты от каждой тактической группы. С военного аэродрома в Пушкине в небо поднялись: модернизированный корабельный вертолет Ка-29, транспортно-боевой вертолет Ми-8, а также многоцелевой вертолет типа Ка-27.

Различные модификации последнего сегодня составляют основу вертолетных подразделений морской авиации ВМФ. Они обеспечивают ведение воздушной разведки на море, противолодочную охрану корабельных группировок, поиск, обнаружение, слежение и поражение подводных лодок и надводных кораблей.

Помимо вертолетов, над Петербургом пролетели и самолеты: истребители Су-27, штурмовики Су-25, бомбардировщики Су-24, перехватчики МиГ-31 и палубные многоцелевые истребители МИГ-29К.

Воздушные суда морской авиации прибыли с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия. Летчики представляют соединения и воинские части Балтийского, Северного и Черноморского, флотов.

Перед парадом пройдут еще несколько сводных тренировочных полетов с участием 40 воздушных судов и, конечно же, генеральная репетиция. Сам же военно-морской парад состоится в последнее воскресенье месяца — 31 июля.