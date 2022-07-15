Пример для других регионов: как прошла встреча Путина с главой Тульской области

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Субъект РФ под управлением Алексея Дюмина активно развивается сам, а также помогает в восстановлении освобожденных территорий ДНР.

Уделил внимание президент и тому, как идет развитие Тульской области. В беседе с губернатором Алексеем Дюминым он обсудил не только внутренние проблемы региона, но и то, как удается помочь вернуться к мирной жизни новому стратегическому партнеру — Донецкой народной республике. Детали — в материале обозревателя «Известий» Георгия Гривенного.

На столе в президентском кабинете — два объемный синих альбома. В них — все об экономике Тульской области. Но Владимир Путин, даже не открывая подробно иллюстрированные отчеты, отмечает очевидные успехи губернатора Дюмина и его команды.

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«Алексей Геннадьевич, Тульская область под вашим руководством показывает хорошие результаты развития. Валовой региональный продукт растет, промышленное производство, сельское хозяйство, инвестиции — все не только в норме, но выше среднероссийских показателей. Есть, правда, и вопросы, требующие особого внимания. Мы с вами на прошлой встрече говорили и о проблемах здравоохранения, кадрового обеспечения системы здравоохранения», — сказал Владимир Путин в начале встречи.

Алексей Дюмин рассказывает президенту, как удалось привлечь дефицитные медицинские кадры. Вот в прошлом году по телемосту губернатор лично докладывал Путину со стройплощадки о ходе возведения нового перинатального центра. В марте 2022-го центр открылся, и из его дверей уже выходят счастливые родители с младенцами на руках.

Кардиолог Кристина Лиман, сама мать троих детей, переехала в Тулу из Алтайского края. Разместила резюме в интернете, ей позвонили, предложив трехкомнатную квартиру с правом будущей приватизации и хорошие «подъемные» за переезд.

«Условия, которые созданы здесь для медицинских работников очень отличаются от других регионов. Мало таких регионов, где есть такие меры поддержки, как получение квартиры. Практически нигде я такого не слышала. Здесь заработная плата достойная. Ты работаешь и получаешь удовольствие от своей работы, увидев зарплату», — рассказала Кристина Лиман.

Впрочем, есть и так называемые «узкие места», на которые указывает Путин. Тула — промышленное сердце Центрального федерального округа. Здесь масса предприятий оборонного комплекса — производства, которым требуется особый экологический контроль.

«Если объективно, при такой концентрации производств, промышленности, конечно, больше внимания нужно уделять вопросам экологии, сохранения окружающей среды», — подчеркнул глава государства.

«В прошлом году была завершена автоматизированная система мониторинга уровня загрязнения атмосферы. Она позволит выявлять отклонения и нарушения, и сразу же принимать необходимые меры для их устранения», — ответил Алексей Дюмин.

В первые же дни западных санкционных атак на Россию по инициативе тульского губернатора создан региональный центр импортозамещения. На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) область привлекла 50 миллиардов рублей — только для предприятий, которые будут развивать свое производство.

Такое, как ОКБ «Октава» — здесь делают элиту лингво-микрофонного оборудования: от слуховых аппаратов до систем связи, которые используют в космосе, на президентских приемах в Кремле, и в ходе военных спецопераций.

«Мы работаем и по инициативным своим разработкам по импортозамещению, и по кооперации с ведущими предприятии России. Немалую долю в этом оказывает нам государство», — сообщил Алексей Минаев, начальник конструкторского отдела «ОКБ „Октава“.»

Тему восстановления освобожденных в ходе спецоперации территорий Донбасса Алексей Дюмин отметил особо. Тула не просто заключила Договор о сотрудничестве в ДНР, но и оперативно направила в «подшефный» регион колонны строительной техники. Эти бульдозеры, экскаваторы и башенные краны уже трудятся на стройках Мариуполя, возвращая освобожденный от националистов город к мирной жизни.

«Выявили основные точки, которые надо привести в порядок к отопительному сезону. Это многоквартирные дома, школы, детский сад и ряд других объектов, где уже наши коллеги работают. Эти силы будем наращивать», — отметил глава Тульской области.

Это и есть пример опережающего экономического развития — когда сил хватает не только на собственные программы, но и на помощь тем регионам и территориям, которые сейчас в этом особенно остро нуждаются.