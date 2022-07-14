Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на земельных участках

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Помимо этого закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность товариществ садоводов или огородников.

Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в регулирование садоводства и огородничества для собственных нужд.

Так, теперь россияне могут разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Но с соблюдением земельного законодательства, ветеринарных норм, санитарно-эпидемиологических прав и гигиенических нормативов.

Кроме того, закон упрощает процедуру передачи земельных участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов и огородников. Теперь не нужно будет получать согласие собственников всех участков, расположенных на территории товарищества.

Также теперь регионы смогут устанавливать требования, при соблюдении которых территории земельных участков для садоводства и огородничества могут быть включены в границы населенного пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов.