Вера, надежда, ТikТоk: почему блогеры не верят в уход китайской соцсети из России

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Представители TikTok опровергли новость о том, что 27 сентября соцсеть снимет все ограничения для россиян.

Российские блогеры не теряют надежды на полноценное возвращение TikTok. Несмотря на то, что пресс-служба китайской платформы опровергла новости об откате ограничений для пользователей из РФ 27 сентября, есть поводы верить в лучшее.

Довольно позитивные прогнозы в беседе с 5-tv.ru высказали не только блогеры и по совместительству представители музиндустрии, для которых TikTok стал в свое время важной площадкой для продвижения своего творчества.

Надежда на лучшее

Фото: Instagram* / sleepy.princess.8

Исполнительница вирусного трека «Дочка прокурора» и обладательница 4,5 миллиона подписчиков в TikTok старается верить в лучшее и признается, что продолжает пользоваться соцсетью по привычке, даже просто для себя.

Блогер уверена, что пока не стоит делать каких-либо выводов и прощаться с площадкой, нужно подождать.

«У меня безумно много черновиков накопилось за это время! Очень соскучилась по новым трендам, так что ждем», — заявила SLEEPY.

Фото: Instagram* / konfuz_music Подтвержденный

Еще один хитмейкер Konfuz, чей трек «Ратата» разошелся не только в TikTok, но и VK, и на других площадках, разделяет не только привычку SLEEPY регулярно листать ленту китайской соцсети, но и веру в полное снятие ограничений.

«Я верю, что TikTok вернется в Россию, и я жду этого дня, так как TikTok — это важная музыкальная платформа для продвижения треков», — подчеркнул он.

Альтернатива есть?

Фото: Instagram* / tima.akimov

Блогер и музыкант Тима Акимов признался, что после частичного закрытия TikTok пришлось оперативно осваивать новые площадки для взаимодействия с аудиторией. Переход оказался непростым, особенно после того, как уже нащупал для себя механизмы работы с определенной соцсетью.

«По крайней мере, надеюсь на возвращение [TikTok]. После закрытия TikTok пришлось быстро ориентироваться в том, что открыто. Перешли на VK Клипы, Likee и другие доступные социальные сети. И везде свои алгоритмы, везде своя аудитория. Да, потихоньку все равно адаптируешься, но сложно начинать заново, когда ты уже нащупал механизм работы другой крупной платформы», — поделился артист.

Акимов также признался, что его пользовательский интерес к TikTok начал пропадать. Отсутствие нового контента и падение интереса аудитории сделали свое дело.

«Держусь только на надежде, что все будет, как прежде», — рассказал о своих переживаниях блогер.

Фото: Instagram* / ilya_nikko

Музыкант Илья Никко же уверен — TikTok вернется в ближайшем будущем. Пока же его вполне неплохо заменяет сервис VK Клипы.

«Принцип тот же, но можно не бояться, что этот сервис окажется под блокировкой», — отметил блогер.

При этом он продолжает пользоваться TikTok, изучая представленный на площадке контент, вдохновляясь им.

«Помимо того, что там собран самый разный и интересный контент, это также одна из самых крутых стартовых площадок для начинающих артистов в наше время, — отметил он. — Я могу его сравнить с YouTube несколько лет назад, когда никому не известные ребята становились кумирами миллионов. Мне нравится такая концепция, ведь не у всех есть продюсеры, но есть желание показать себя».

Сила дипломатии

Фото: Личный архив Кирилла Диденока

Основатель музыкального издательства DNK Music и группы компаний DIDENOK TEAM Кирилл Диденок отметил, что для музиндустрии ограничения в работе TikTok стали неприятным препятствием. На китайскую соцсеть возлагались большие надежды с учетом блокировки Instagram*, однако она их не оправдала.

При этом диджитал-продюсер обратил внимание на то, что TikTok принадлежит КНР, а российско-китайские отношения известны своей силой.

«Музыкальный бизнес последние два года очень зависел от TikTok. Конечно, сейчас нам не хватает этой площадки, — признался он. — Я думаю, что TikTok — это китайская площадка и что российско-китайские отношения — очень классные и важные. Было бы классно, чтобы TikTok вернулся, и я рассчитываю на это».

По словам Диденка, для российских креаторов важно быть в курсе мировых трендов, находить новое и с его помощью создавать нечто свое, особенное.

«TikTok — это возможность быть звездой мирового масштаба и набирать аудиторию из разных стран. Я очень надеюсь, что как только картина станет чуть более позитивной, то TikTok первым делом вернется, и рекламодатели также будут делать различные проекты на данной площадке», — подытожил он.

Китайская площадка TikTok приостановила стриминг и размещение новых роликов в России 6 марта из-за закона о фейках о ВС РФ. Россиянам также недоступен просмотр роликов из других стран.

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* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.