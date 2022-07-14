Попова спрогнозировала рост заболевания COVID-19 в России из-за новых штаммов

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За прошедшие сутки в России зафиксировали свыше четырех тысяч случаев заражения коронавирусом.

С появлением новых штаммов «омикрона» в России ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С появлением новых подвариантов штамма „омикрон“ мы увидим рост количества новых случаев, что сейчас наблюдается в столице», — приводит ее слова пресс-служба.

Попова добавила, что новые варианты коронавируса не приводят к более тяжелому течению болезни и увеличению числа занятых коек. Вместе с тем она призвала быть готовыми к новому всплеску заболевания.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировали 4 238 случаев заражения коронавирусом, что на 3,5% меньше, чем днем ранее.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что оперштаб Москвы рекомендовал носить средства индивидуальной защиты в закрытых общественных помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.