Провальный запуск: американский беспилотник рухнул в Румынии
Американский беспилотник рухнул в Румынии
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
По предварительным данным, пострадавших от крушения не зарегистрировано.
На территории Румынии рухнул американский беспилотник MQ-9 Reaper. По предварительным данным, пострадавших не зарегистрировано, а беспилотник в момент крушения возвращался на базу. Случай произошел примерно в 14:00 по местному времени, управлял аппаратом американский оператор.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gene Blevins; Telegram / ТСВ Приднестровье
Глава Минобороны Румынии Василе Дынку подчеркнул, что MQ-9 Reaper был задействован в учениях.
«Жертв и разрушений нет, он упал в поле, в безлюдной местности. Американцы делают первый анализ [обломков] прямо сейчас. Сейчас эти дроны используются для тренировочных целей совместно с румынскими экипажами»,— уточнил Дынку в эфире канала DIGI-24.
Кроме того, Дынку добавил, что подобные дроны используются только в целях наблюдения. Очевидцы в социальных сетях поделились, что крушение беспилотника в румынском поле сопровождалось
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