В Латвии приняли закон о запрете поставок российского газа с 2023 года

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В энергетическом концерне Latvijas gaze уже предрекли кризис и очередное повышение цен на голубое топливо в стране.

Парламент Латвии принял закон, запрещающий поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно документу, национальный оператор по транспортировке и хранению газа должен обеспечить инфраструктуру, ограничивающую поставки, и создать стратегический запас голубого топлива. Также в законе прописаны схемы сотрудничества с другими странами Евросоюза по способам обеспечения запрета импорта российского газа.

Против принятия закона выступал энергетический концерн Latvijas gaze. Председатель правления компании Айгар Калвитис предупреждал, что он вызовет в стране энергетический кризис и повышение цен на газ. С 1 июля концерн ввел новый тариф для частных потребителей, в результате чего газ стал дороже на 65,6%-89,9%.

Поставки газа в Латвию прекратились после того, как президент РФ Владимир Путин в марте принял решение ввести схему оплаты за газ в рублях. В начале апреля в Latvijas Gāze пришли к выводу, что переход на оплату поставок в российской валюте возможен. Однако 22 апреля премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия, Литва и Эстония не желают покупать у России газ. Помимо этого, премьеры договорились о сотрудничестве, чтобы совместными усилиями обойти стороной дефицит энергоресурса.

Уже в мае стало понятно, что отказ от российского газа сильно ударил по экономике Латвии. Тогда дрова в стране стали стоить дороже бензина. Если в прошлом году два кубометра обходились в 120 евро, то в этом уже вдвое больше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза не будет включать ограничения на поставки газа, так как ряд европейских стран зависят от него. Как заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, «санкции должны оказывать большее влияние на Россию, чем на страны, вводящие санкции».