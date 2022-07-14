Полчища саранчи атаковали поля в нескольких российских регионах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Raman Lab / Washington Universit; 5-tv.ru

За день стая способна уничтожить на поле буквально все до травинки. Как борются за будущий урожай на юге России и где еще саранча наносит удар сельскому хозяйству в материале «Известий».

Краснодарские фермеры всерьез озабочены ситуацией с нашествием саранчи. Полчища прожорливых насекомых атакуют посевы, и численность их растет в геометрической прогрессии. За день стая способна уничтожить на поле буквально все до травинки. Как борются за будущий урожай на юге России и где еще саранча наносит удар сельскому хозяйству, расскажет Сергей Петров.

Полчища саранчи уничтожают посевы кукурузы. Над полем кружат десятки миллионов голодных насекомых. Только в Краснодарском крае саранча заняла две с половиной тысячи гектаров. Это как 3500 футбольных полей.

Вот такое полчище саранчи за день может преодолевать расстояние в несколько сотен километров. Естественно, это не просто миграция. Они перемещаются в поисках пищи. Насекомые оставляют после себя практически голую землю, нанося огромный ущерб сельскому хозяйству.

Азиатская перелетная саранча всеядна. За сутки стая в миллион «голов» способна уничтожить около 20 тонн растительности. А весь рой может насчитывать десятки миллиардов насекомых.

Рой образуется по химическому сигналу. Несколько особей выделяют феромон, который мобилизует всех остальных вне зависимости от пола.

«Какое-то время она летать не может и ее можно остановить на подходе к полям, но когда она ставиться на крыло, то проблема более серьезная», — поясняет глава фермерского хозяйства Валерий Топольян.

Все дело в численности и скорости. Азиатская перелетная настоящий марафонец в мире саранчи. Вся стая без труда преодолевает до 500 километров.

«По одиночке они живут, когда пищи достаточно. Тогда они далеко никуда не перелетают. Если пища вокруг заканчивает, а плотность особей повышается, то они переходят в стадную форму», — говорит научный сотрудник кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вадим Марьинский.

«Осенью откладывает яйца. В кубышки. В почву».

В этой лаборатории главного вредителя кубанских полей изучают буквально под микроскопом. Саранчу даже специально выращивают в пробирках, чтобы найти самые эффективные средства борьбы с ней.

«В воздухе с ними сражаться бесполезно. Это необходимо, когда сядет стая на посев. Тогда в ранние или утренние часы проводить обработки», — поясняет замруководителя филиала «Росселхозцентр» по Краснодарскому краю Людмила Казека.

Борьба с вредителями идет по всем фронтам. Фермеры Якутии поливают поля химикатами, чтобы отстоять то, что осталось. И хотя тут, в основном, не пшеницу собирают, а заготавливают корм для скота, здесь масштабы бедствия куда серьезней, чем на Кубани. Учитывая, что и самих полей гораздо меньше, и сезон — короче.

«Саранча уничтожила более 80%, нет даже 100% угодий вблизи деревни, здесь мы уже не сможем запастись сеном на зиму», — признается села Сюля Борис Андреев.

С воздуха хорошо видно, что осталось от угодий. Голая земля на сотни гектаров. В нескольких населенных пунктах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Будут созданы мобильные бригады, которые будут направлены на территории других наслегов на сенокос. На сегодняшний день для борьбы с насекомыми химикатом обработано более 350 гектаров сенокосных угодий», — говорит главный агроном департамента сельского хозяйства Нюрбинского района Павел Самсонов.

Впрочем, это еще не конец. Борьба в самом разгаре. Уже через месяц у насекомых начнется период размножения, и саранча станет гораздо прожорливее.