Владимир Путин подписал закон о деятельности иноагентов

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Документ дает четкое определение понятию и регламентирует деятельность тех, кто получает поддержку из-за рубежа.

Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иноагентов. В нем уточняются само понятие «иностранный агент», «иностранное влияние», «иностранный источник» и «политический деятель», а также определяется, кто может быть признан иноагентом.

Таковыми признаются лица, получившие поддержку или находящиеся под зарубежным влиянием, при этом ведут политическую деятельность или, например, распространяют сообщения и материалы для неограниченного круга лиц.

Таким субъектам запретят в частности вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам и проводить экологическую экспертизу. Документ также вводит единый реестр вместо существующих четырех и определяет порядок включения и исключения из него, вести его будет министерство юстиции.