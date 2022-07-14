«Бархатный сезон»: синоптик сказал, что в середине июля ожидается потепление

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Жители столицы смогут насладиться благоприятной городской погодой.

Несмотря на ухудшение погоды в столице, с 15 июля синоптики обещают «бархатный сезон», когда температура воздуха и воды будут на примерно равном уровне. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура воздуха понижается, но вода остается теплой. Температура в Москве-реке в черте города и южнее сейчас 22–23 градуса, а в малопроточных водоемах, прудах, водохранилищах, озерах, 23–24 градуса. Можно сказать, что в Москве фактически начинается бархатный сезон», — рассказал он.

По слова синоптика, в будущем ожидается понижение температуры, но оно будет незначительным. Так, в текущую пятницу ожидается, что в Москве будет 24-24 градуса тепла, в субботу 21-23 градуса, а в воскресенье 19-24 градуса.

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