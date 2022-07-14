Крошево из стекла и асфальта: кадры с места взрыва на автовокзале в Донецке

Первые кадры с места взрыва на автовокзале в Донецке

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские националисты запустили снаряд по центру города — погибли мирные жители.

Украинские националисты нанесли удар по автостанции «Центр» в Донецке. В результате от снаряда погибли двое — девушка, возвращавшаяся домой с работы и водитель маршрутки.

На эксклюзивных кадрах 5-tv.ru можно увидеть последствия обстрела: повсюду крошево из стекла и асфальта, стекла домов и машин на всей территории автовокзала разбиты вдребезги. На расстоянии пары метров тянутся реки крови.

По предварительным данным, ранено четверо человек. Одной из них оказалась молодая девушка — осколками снаряда ей раздробило ноги. Медики оказали пострадавшей экстренную помощь — на видео слышны душераздирающие возгласы. При эвакуации девочки от ее леденящих кровь криков на лицах суровых мужчин отразилось страдание, а на глазах выступили слезы.

На месте происшествия были опрошены свидетели — одна из женщин оказалась родной племянницей убитого водителя маршрутки, а вторая жертва, женщина, была ее командиром в армии. Разбитая горем женщина выдавила, что сегодня у нее день рождения.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что десятилетнюю девочку в Донецке разорвало снарядом на глазах у матери.