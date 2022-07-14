Украинские боевики обстреляли автовокзал в центре Донецка

Фото, видео: 5-tv.ru

Уже известно о двух погибших и трех раненых.

Стало известно о масштабном взрыве в самом центре Донецка. Украинскими националистами был запущен снаряд по зданию автовокзала «Центр». Очевидцам удалось заснять на камеру последствия взрыва: выбитые окна грузовиков и легковых автомобилей, раздробленный асфальт и покрывающее всю территорию стеклянное крошево.

Сразу после взрыва стало известно об убитых и раненых. Как доложил с места происшествия специальный корреспондент "Известий" Данил Емельянов, уже есть двое убитых и трое раненых.

Одной из раненых оказалась юная девушка — осколки снаряда раздробили ей ноги. На видео, сделанным корреспондентом с места событий, слышны леденящие кровь и полные страданий крики девочки.

В числе погибших также оказалась молодая девушка — она просто возвращалась с работы домой. Вторым погиб водитель маршрутки.

Автовокзал «Центр» — оживленное место, через его территорию круглосуточно курсируют оживленные потоки людей. Неизвестно, по какой зверской причине украинские националисты решили пустить снаряд по обычному вокзалу, не являющимся военным или стратегическим объектом.

Руководитель представительства Донецкой народной республики в СЦКК Руслан Якубов доложил, что удар был произведен 155-милимметровой гаубицей М777 со стороны Курахово.

Известно, что на место происшествия уже прибыл глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ходе запуска снаряда боевиками по жилым районам Донецка погибла десятилетняя девочка.